«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче 21-го тура Ла Лиги

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот на 22-й минуте. На 75-й минуте защитник гостей Давид Лопес отметился автоголом. На 87-й минуте полузащитник хозяев Тьяго Альмада забил третий мяч в ворота «Мальорки», установив окончательный счёт в матче.

После 21 матча чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Мальорка» заработала 21 очко и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Севильей» 2 февраля, а «Атлетико» на выезде встретится с «Леванте» 31 января.