Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму Гомеса в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно повреждения защитника Джозефа Гомеса, которое тот получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3). Футболиста заменили на 35-й минуте встречи.

«Джо получил удар от Али (Алисона Бекера. — Прим. «Чемпионата»). Его колено… Я думаю, это было столкновение кость в кость. Джо просто не смог продолжить игру, а у Али сильно опухло колено. Я не знаю, сможет ли Гомес тренироваться через два-три дня, мне сложно это сказать, но было ясно, что тот матч он не мог доиграть», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.