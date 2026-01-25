Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму Гомеса в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно повреждения защитника Джозефа Гомеса, которое тот получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3). Футболиста заменили на 35-й минуте встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Джо получил удар от Али (Алисона Бекера. — Прим. «Чемпионата»). Его колено… Я думаю, это было столкновение кость в кость. Джо просто не смог продолжить игру, а у Али сильно опухло колено. Я не знаю, сможет ли Гомес тренироваться через два-три дня, мне сложно это сказать, но было ясно, что тот матч он не мог доиграть», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

