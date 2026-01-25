Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму Гомеса в матче с «Борнмутом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно повреждения защитника Джозефа Гомеса, которое тот получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3). Футболиста заменили на 35-й минуте встречи.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26' 2:0 Хименес – 33' 2:1 ван Дейк – 45' 2:2 Собослаи – 80' 3:2 Адли – 90+5'
«Джо получил удар от Али (Алисона Бекера. — Прим. «Чемпионата»). Его колено… Я думаю, это было столкновение кость в кость. Джо просто не смог продолжить игру, а у Али сильно опухло колено. Я не знаю, сможет ли Гомес тренироваться через два-три дня, мне сложно это сказать, но было ясно, что тот матч он не мог доиграть», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.
