Главная Футбол Новости

ЦСКА — Динамо Смр, результат матча 25 января 2026, счет 3:4, товарищеский матч

ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче с семью голами на сборах в ОАЭ
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и самаркандское «Динамо». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 4:3 праздновали футболисты «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 4
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Виктор – 5'     1:1 Тухтасинов – 16'     2:1 Гонду – 26'     2:2 Амонов – 38'     3:2 Лукин – 81'     3:3 Кодиркулов – 83'     3:4 Хошимов – 90+2'    

Первый мяч в матче забил защитник ЦСКА Жоао Виктор на пятой минуте. На 16-й минуте полузащитник Нурилло Тухтасинов сравнял счёт. Через 10 минут нападающий Лусиано Гонду вывел армейцев вперёд, забив свой первый гол за красно-синих. На 38-й минуте Азизбек Амонов отправил второй мяч в ворота ЦСКА. На 81-й минуте Матвей Лукин вновь вывел красно-синих вперёд, а через две минуты Санжар Кодиркулов восстановил равенство в счёте. На 90+2-й минуте Абдулахаджон Хошимов принёс самаркандскому клубу победу, забив четвёртый мяч в ворота армейцев.

В четверг, 22 января, команда Фабио Челестини провела товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». В этой игре красно-синие победили соперника со счётом 4:1. Во вторник, 3 февраля, ЦСКА встретится с «Краснодаром». Матч начнётся в 19:15 мск.

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

