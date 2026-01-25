ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче с семью голами на сборах в ОАЭ

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и самаркандское «Динамо». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 4:3 праздновали футболисты «Динамо».

Первый мяч в матче забил защитник ЦСКА Жоао Виктор на пятой минуте. На 16-й минуте полузащитник Нурилло Тухтасинов сравнял счёт. Через 10 минут нападающий Лусиано Гонду вывел армейцев вперёд, забив свой первый гол за красно-синих. На 38-й минуте Азизбек Амонов отправил второй мяч в ворота ЦСКА. На 81-й минуте Матвей Лукин вновь вывел красно-синих вперёд, а через две минуты Санжар Кодиркулов восстановил равенство в счёте. На 90+2-й минуте Абдулахаджон Хошимов принёс самаркандскому клубу победу, забив четвёртый мяч в ворота армейцев.

В четверг, 22 января, команда Фабио Челестини провела товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». В этой игре красно-синие победили соперника со счётом 4:1. Во вторник, 3 февраля, ЦСКА встретится с «Краснодаром». Матч начнётся в 19:15 мск.

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.