«Балтика» пропустила четыре мяча и уступила узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и узбекистанский «Сурхан». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой узбекистанской команды со счётом 4:3.

Матч состоял из четырёх таймов по 30 минут. В составе команды Российской Премьер-Лиги голами отметились Брайан Хиль и Айман Мурид. Игрок сборной Сальвадора оформил дубль, отличившись на 30-й и 51-й минутах. Марокканский полузащитник реализовал 11-метровый удар на 70-й минуте.

Этот матч стал первым для балтийцев на зимних сборах. В следующей игре калининградцы встретятся с «Челябинском» (5 февраля).

После 18 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 40 очков.