Главная Футбол Новости

Балтика — Сурхан, результат матча 25 января 2026, счет 3:4, товарищеский матч

«Балтика» пропустила четыре мяча и уступила узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и узбекистанский «Сурхан». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой узбекистанской команды со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
3 : 4
Сурхан
Термез, Узбекистан
0:1     1:1 Хиль – 30'     2:1 Хиль – 51'     2:2     3:2 Мурид – 70'     3:3     3:4    

Матч состоял из четырёх таймов по 30 минут. В составе команды Российской Премьер-Лиги голами отметились Брайан Хиль и Айман Мурид. Игрок сборной Сальвадора оформил дубль, отличившись на 30-й и 51-й минутах. Марокканский полузащитник реализовал 11-метровый удар на 70-й минуте.

Этот матч стал первым для балтийцев на зимних сборах. В следующей игре калининградцы встретятся с «Челябинском» (5 февраля).

После 18 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 40 очков.

Комментарии
