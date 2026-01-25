«Балтика» пропустила четыре мяча и уступила узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и узбекистанский «Сурхан». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой узбекистанской команды со счётом 4:3.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
3 : 4
Сурхан
Термез, Узбекистан
0:1 1:1 Хиль – 30' 2:1 Хиль – 51' 2:2 3:2 Мурид – 70' 3:3 3:4
Матч состоял из четырёх таймов по 30 минут. В составе команды Российской Премьер-Лиги голами отметились Брайан Хиль и Айман Мурид. Игрок сборной Сальвадора оформил дубль, отличившись на 30-й и 51-й минутах. Марокканский полузащитник реализовал 11-метровый удар на 70-й минуте.
Этот матч стал первым для балтийцев на зимних сборах. В следующей игре калининградцы встретятся с «Челябинском» (5 февраля).
После 18 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 40 очков.
