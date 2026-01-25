«Аталанта» разгромила «Парму» в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Парма». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка на 15-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартен де Рон увеличил преимущество «Аталанты» на 24-й минуте. Во втором тайме на 73-й минуте форвард Джакомо Распадори сделал счёт разгромным. В конце встречи на 90+2-й минуте Никола Крстович установил окончательный счёт – 4:0.

«Аталанта» набрала 35 очков в 22 матчах текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» с 23 очками располагается на 13-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 52 очками.

В следующем туре «Парма» встретится с «Ювентусом» 1 февраля. В этот же день «Аталанта» сыграет с «Комо».