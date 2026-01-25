Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аталанта — Парма, результат матча 25 января 2026, счет 4:0, 22-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» разгромила «Парму» в матче 22-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Парма». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 0
Парма
Парма
1:0 Скамакка – 15'     2:0 де Рон – 24'     3:0 Распадори – 73'     4:0 Крстович – 90+2'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка на 15-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартен де Рон увеличил преимущество «Аталанты» на 24-й минуте. Во втором тайме на 73-й минуте форвард Джакомо Распадори сделал счёт разгромным. В конце встречи на 90+2-й минуте Никола Крстович установил окончательный счёт – 4:0.

«Аталанта» набрала 35 очков в 22 матчах текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» с 23 очками располагается на 13-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 52 очками.

В следующем туре «Парма» встретится с «Ювентусом» 1 февраля. В этот же день «Аталанта» сыграет с «Комо».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью в официальных матчах
Истории
«Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью в официальных матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android