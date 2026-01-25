Скидки
«Большой человек». Экс-игрок «Спартака» Самедов вспомнил Никиту Симоняна

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился воспоминаниями о легенде красно-белых Никите Симоняне.

«Симонян запомнился легендарным человеком. Яркая жизнь, большой футболист, большой функционер и просто большой человек. След для советского и российского футбола он оставил огромный. Никита Павлович — человек очень больших масштабов. Он звезда своей футбольной эпохи, а в дальнейшем очень много сделал для футбола как функционер. Многого мы не знаем, но Симонян продвигал свои идеи и помогал нашему футболу расти», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Экс-нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет в Москве. Бывшего футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

