Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов: тренер — это расстрельная должность в «Спартаке», клуб всегда под прицелом

Тихонов: тренер — это расстрельная должность в «Спартаке», клуб всегда под прицелом
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о должности главного тренера в клубе, а также о новом наставнике красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«У нас какой тренер в «Спартак» не приходил, все думали, что всегда будет хорошо, но оказывалось немножечко по-другому. Посмотрим. Я даже не знаю, как Карседо работает, я не смотрел чемпионат Кипра, где он тренировал.

«Спартак» всегда под прицелом, расстрельная должность в «Спартаке» — это тренер. Футболисты остаются, а тренеров меняют. И что Карседо может наладить?» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Ловчев оценил возможный уровень давления на Карседо в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android