Тихонов: тренер — это расстрельная должность в «Спартаке», клуб всегда под прицелом

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о должности главного тренера в клубе, а также о новом наставнике красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«У нас какой тренер в «Спартак» не приходил, все думали, что всегда будет хорошо, но оказывалось немножечко по-другому. Посмотрим. Я даже не знаю, как Карседо работает, я не смотрел чемпионат Кипра, где он тренировал.

«Спартак» всегда под прицелом, расстрельная должность в «Спартаке» — это тренер. Футболисты остаются, а тренеров меняют. И что Карседо может наладить?» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.