Главная Футбол Новости

«Фламенго» сделал «Вест Хэму» предложение по игроку на сумму более € 41 млн — Касагранде

Комментарии

Бразильский «Фламенго» сделал предложение «Вест Хэму» по трансферу атакующего полузащитника Лукаса Пакета на сумму € 41,25 млн, сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде на своей странице в социальной сети Х.

«Фламенго» предложил выплату в рассрочку в течение трёх лет. Английский клуб хочет получить платёж в течение 18 месяцев. При этом если клубам удастся договориться, то «Фламенго» придётся заплатить 18% налогов, помимо комиссионных агентам и бонусов за подписание контракта, что увеличит стоимость за футболиста до € 48,5 млн.

В нынешнем сезоне Пакета провёл за «Вест хэм» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

