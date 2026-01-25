Джорджо Кьеллини рассказал, что нападающий «Фенербахче» не захотел перейти в «Ювентус»

Директор «Ювентуса» по футбольным операциям Джорджо Кьеллини высказался о сорвавшемся переходе нападающего сборной Марокко и «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири. Форвард не захотел присоединиться к туринскому клубу в рамках аренды, из-за чего «зебры» решили не совершать сделку.

«Мы поговорили с игроком, и он выразил некоторые сомнения по поводу условий трансфера, поэтому для нас на данный момент переговоры завершены. Мы не можем и не хотим выкупать его полностью. Посмотрим, что будет в ближайшие дни, появятся ли какие-либо изменения или другие возможности, но для нас всё кончено», – приводит слова Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне марокканец провёл за «Фенербахче» 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Эн-Несири с турецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.