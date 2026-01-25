«Не складывается, не работает». Дюгарри — о Забарном и Шевалье

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» ошибся с летними трансферами вратаря Люка Шевалье и защитника Ильи Забарного.

«Они взяли двух парней, чтобы встроить в пазл «ПСЖ». Но не складывается, не работает! Сейчас Луиш Кампуш (спортивный советник «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») и Луис Энрике разочарованы Забарным и Шевалье. На сегодняшний день я считаю, что Кампуш ошибся», — сказал Дюгарри в эфире Podcast RMC.

Действующие трудовые соглашения игроков с парижским клубом рассчитаны до 2030 года.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Ланс» на два очка.