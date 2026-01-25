Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о подписании форварда из чемпионата Колумбии

«Ахмат» объявил о подписании форварда из чемпионата Колумбии
Комментарии

Грозненский «Ахмат» подписал нападающего Йошана Валоиса из колумбийского «Депортиво Пасто».

«Форвард колумбийского клуба «Депортиво Пасто» Йошан Валоис перешёл в «Ахмат». Стороны завершили технические аспекты трансфера, и нападающий прибыл в распоряжение клуба на сборах в Турции.

Цвета грозненской команды легионер будет защищать до лета 2029 года. Йошану 21 год. Он играет на позиции центрального нападающего. В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов. Валоис также является игроком молодёжной сборной Колумбии U23.

Мы приветствуем Йошана в нашем дружном коллективе, желаем ему много голов и побед!» – сообщает телеграм-канал «Ахмата».

Материалы по теме
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android