«Ахмат» объявил о подписании форварда из чемпионата Колумбии

Грозненский «Ахмат» подписал нападающего Йошана Валоиса из колумбийского «Депортиво Пасто».

«Форвард колумбийского клуба «Депортиво Пасто» Йошан Валоис перешёл в «Ахмат». Стороны завершили технические аспекты трансфера, и нападающий прибыл в распоряжение клуба на сборах в Турции.

Цвета грозненской команды легионер будет защищать до лета 2029 года. Йошану 21 год. Он играет на позиции центрального нападающего. В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов. Валоис также является игроком молодёжной сборной Колумбии U23.

Мы приветствуем Йошана в нашем дружном коллективе, желаем ему много голов и побед!» – сообщает телеграм-канал «Ахмата».