«Ювентус» — «Наполи»: Джонатан Дэвид открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани из Рима. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид на 22-й минуте.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Интера» при игре в запасе составляет девять очков. «Ювентус» набрал 39 очков. Туринцы располагаются на шестой строчке в Серии А.