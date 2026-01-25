Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор: мне нравится, как изменилась скорость нашей игры
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о победе своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Эстевао – 34'     0:2 Педро – 50'     0:3 Фернандес – 64'     1:3 Ричардс – 88'    
Удаления: Уортон – 72' / нет

«Это было замечательное выступление нашей команды в выездной игре. Гол Эстевао меня особенно порадовал, поскольку все 11 игроков соперника в момент взятия ворот за ним не успевали. Именно поэтому он получил свободное пространство. Два мяча, забитые нами во втором тайме, стали результатом командной игры.

Некоторые моменты нашего выступления, особенно во втором тайме, были просто великолепны, в наибольшей степени это касается атаки. С практикой этот компонент станет ещё лучше. Мне нравится, как изменилась скорость нашей игры, но также радуют интенсивность и трудолюбие, эти детали меня впечатлили.

Прессинг в исполнении Жоао Педро, игра Педру Нету и Эстевао, отработка Андрея Сантоса в тактическом плане, а также защитники, очень хорошо оборонявшиеся против Жан-Филиппа Матета. Я очень доволен всей командой», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

