ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Мбемо сравнял счёт на 37-й минуте

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Мбемо сравнял счёт на 37-й минуте
В эти минуты идёт матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

На 37-й минуте Брайан Мбемо забил ответный мяч. Ранее, на 29-й минуте, Лисандро Мартинес отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд.

После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
