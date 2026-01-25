«Барселона» разгромила «Овьедо» в матче Ла Лиги и возглавила турнирную таблицу

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Овьедо». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо на 52-й минуте. Через пять минут Рафинья удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль забил третий мяч в ворота гостей ударом через себя, установив окончательный счёт в матче.

После 21 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Овьедо» заработал 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Овьедо» в домашнем матче сыграет с «Жироной» 31 января, а «Барселона» в этот же день на выезде встретится с «Эльче».