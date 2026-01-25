«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Доргу обеспечил гостям преимущество на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 2:1 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте Патрик Доргу обеспечил манкунианцам преимущество. Ранее, на 29-й минуте, Лисандро Мартинес отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд. На 37-й минуте Брайан Мбемо забил ответный мяч.

После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).