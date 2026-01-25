Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Наполи»: Кенан Йылдыз забил второй гол туринцев на 77-й минуте

«Ювентус» — «Наполи»: Кенан Йылдыз забил второй гол туринцев на 77-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани из Рима. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Дэвид – 22'     2:0 Йылдыз – 77'     3:0 Костич – 86'    

Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз забил гол на 77-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джонатан Дэвид на 22-й минуте.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Интера» при игре в запасе составляет девять очков. «Ювентус» набрал 39 очков. Туринцы располагаются на шестой строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Больше всего меня ненавидят в Турине». Как Моуринью стал врагом «Ювентуса»
«Больше всего меня ненавидят в Турине». Как Моуринью стал врагом «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android