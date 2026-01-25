«Он ведь и про партнёров наверняка гадости говорит». Радимов жёстко раскритиковал Лещука

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов жёстко раскритиковал вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука за его комментарии о работе Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

«Уже типичная, повторяющаяся не первый раз история. Лещук бросает негативные слова в спину ушедшему тренеру. Это происходит не первый раз. Лещук сначала отмалчивается и не отсвечивает, видимо, копит негатив, а как только тренер уходит, у него развязывается язык. Честно, будучи футболистом, я не понимаю, как с таким человеком находиться в одной команде, потому что он ведь и про партнёров по команде также наверняка гадости за спиной говорит, боясь высказаться напрямую в глаза. Когда уже наконец кто-то из тренеров поймёт это и решится выгнать его из команды? Иначе это «проклятье Лещука» никогда не покинет «Динамо».

Ещё смешнее то, что именно вызвало у Лещука негатив, видите ли, ему запрещали много есть! Так может, повесить перчатки на гвоздь, бросить футбол и к нам с Аршавиным в наших поездках присоединиться, уж мы-то там любим пожрать.

Хотя про повесить перчатки на гвоздь тоже громко сказано, они и так там большую часть карьеры Лещука висят.

Игорь, ну правда, когда уже закончишь, чего мучиться самому и мучить футбол, давай к нам, ей богу, когда объявишь о завершении карьеры — с меня стол в любом ресторане, хоть покушаешь от души, бедолага», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее Лещук рассказал о строгом контроле веса при Карпине, заявив, что ему приходилось сидеть на жёсткой диете, чтобы сбросить вес до необходимого норматива.