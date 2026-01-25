Хет-трик Эндрика обеспечил «Лиону» разгромную победу над «Метцем» в Лиге 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Метц» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу команды гостей.

Счёт в матче открыл бразильский нападающий «Лиона» Эндрик на 11-й минуте. Через пять минут Рубен Клюйверт увеличил преимущество гостей в счёте. На 32-й минуте полузащитник Тайлер Мортон сделал счёт разгромным. Защитник «Метца» Коффи Куао отыграл один мяч для своей команды на 34-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Эндрик сделал дубль. Во втором тайме на 64-й минуте отличился форвард хозяев поля Хабиб Диалло. В конце встречи на 87-й минуте Эндрик реализовал пенальти и оформил хет-трик.

После 19 матчей французской Лиги 1 «Лион» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Метц» заработал 12 очков и располагается на последней, 18-й строчке.