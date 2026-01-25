Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Метц — Лион, результат матча 25 января 2026, счет 2:5, 19-й тур Лиги 1 2025/2026

Хет-трик Эндрика обеспечил «Лиону» разгромную победу над «Метцем» в Лиге 1
Комментарии

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Метц» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу команды гостей.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 5
Лион
Лион
0:1 Эндрик – 11'     0:2 Клюйверт – 16'     0:3 Мортон – 32'     1:3 Куао – 34'     1:4 Эндрик – 45+1'     2:4 Диалло – 64'     2:5 Эндрик – 87'    

Счёт в матче открыл бразильский нападающий «Лиона» Эндрик на 11-й минуте. Через пять минут Рубен Клюйверт увеличил преимущество гостей в счёте. На 32-й минуте полузащитник Тайлер Мортон сделал счёт разгромным. Защитник «Метца» Коффи Куао отыграл один мяч для своей команды на 34-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Эндрик сделал дубль. Во втором тайме на 64-й минуте отличился форвард хозяев поля Хабиб Диалло. В конце встречи на 87-й минуте Эндрик реализовал пенальти и оформил хет-трик.

После 19 матчей французской Лиги 1 «Лион» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Метц» заработал 12 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ключевой талант «Барселоны» опять уходит в «ПСЖ»! Кто такой Дро Фернандес?
Ключевой талант «Барселоны» опять уходит в «ПСЖ»! Кто такой Дро Фернандес?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android