«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Мерино вернул равенство на табло на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте Микель Мерино вернул равенство на табло. Ранее, на 29-й минуте, Лисандро Мартинес отличился автоголом и вывел лондонцев вперёд. На 37-й минуте Брайан Мбемо забил ответный мяч. На 50-й минуте Патрик Доргу обеспечил манкунианцам преимущество.

После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).