«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон.

На 29-й минуте Лисандро Мартинес отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд. На 37-й минуте Брайан Мбемо забил ответный мяч. На 50-й минуте Патрик Доргу обеспечил манкунианцам преимущество. На 84-й минуте Микель Мерино вернул равенство на табло. Матеус Кунья забил победный гол «Манчестер Юнайтед» на 87-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).