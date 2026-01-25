Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Манчестер Юнайтед, результат матча 25 января 2026, счёт 2:3, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

На 29-й минуте Лисандро Мартинес отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд. На 37-й минуте Брайан Мбемо забил ответный мяч. На 50-й минуте Патрик Доргу обеспечил манкунианцам преимущество. На 84-й минуте Микель Мерино вернул равенство на табло. Матеус Кунья забил победный гол «Манчестер Юнайтед» на 87-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Мбемо оценил атмосферу в «Манчестер Юнайтед» после прихода Кэррика на пост тренера
