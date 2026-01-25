«Им нечего было терять». Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Овьедо»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура испанской Ла Лиги над «Овьедо» (3:0).

«Им нечего было терять, и с ними сложно конкурировать. Они сильно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме мы прибавили, мы сильно прессинговали и забили быстрый гол. У нас был долгий переезд; после предыдущего матча мы вернулись поздно. У нас почти не было отдыха, и это нужно учитывать. Команда выкладывается на полную. В первом тайме нам было тяжело, но во втором мы играли очень интенсивно. Я очень рад за команду», — приводит слова Флика AS.

После 21 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Овьедо» заработал 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.