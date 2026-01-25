Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче английской Премьер-лиги впервые с 2022 года. Это случилось в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2025/2026. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Команда из Манчестера одержала победу в этой игре со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

В последний раз «Манчестер Юнайтед» одерживал победу над «Арсеналом» в АПЛ в матче 6-го тура сезона-2022/2023. Та встреча завершилась со счётом 3:1.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ
