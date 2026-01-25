«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче английской Премьер-лиги впервые с 2022 года. Это случилось в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2025/2026. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Команда из Манчестера одержала победу в этой игре со счётом 3:2.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» одерживал победу над «Арсеналом» в АПЛ в матче 6-го тура сезона-2022/2023. Та встреча завершилась со счётом 3:1.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.