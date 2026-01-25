Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Наполи, результат матча 25 января 2026, счет 3:0, 22-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» разгромил «Наполи» в матче 22-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Рима. Туринцы одержали победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Дэвид – 22'     2:0 Йылдыз – 77'     3:0 Костич – 86'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Джонатан Дэвид на 22-й минуте. Форвард Кенан Йылдыз забил второй гол «Ювентуса» на 77-й минуте. Полузащитник туринцев Филип Костич отметился голом на 86-й минуте и сделал счёт разгромным.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков. «Ювентус» набрал 42 очка. Туринцы располагаются на пятой строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
