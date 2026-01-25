Скидки
Футбол Новости

Елагин: очень давно не видел такой слаженной игры «МЮ»

Елагин: очень давно не видел такой слаженной игры «МЮ»
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Первое домашнее поражение «Арсенала» в нынешнем сезоне! Вот это «Манчестер Юнайтед»!!! Говорить о возрождении команды и так далее и тому подобное – пустое. Сегодня «МЮ» живёт от матча к матчу. Не выживает – живёт!

Сегодня в этом матче с лучшей на данный момент командой Англии все игроки «Юнайтед» заслуживают самых высоких оценок. Ни одной невынужденной ошибки. Предельная концентрация!

Очень, очень давно не видел такой слаженной игры «МЮ». И это на фоне «Арсенала» – практически совершенной машины, которая заменила на этом месте «Ман Сити».

Не надо кричать о крахе «Арсенала», о «бездарности» Артеты. «Ман Сити» даже в дни своего величия проигрывал и дома, и на выезде. Так что в АПЛ вся борьба впереди», — написал Елагин в телеграм-канале.

Комментарии
