«МЮ» продлил серию «Арсенала» без побед в АПЛ до трёх матчей
Лондонский «Арсенал» со счётом 2:3 уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» не побеждают в чемпионате Англии уже в третьей игре подряд.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
В 21-м туре команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ливерпулем» (0:0), с аналогичным счётом завершилась игра лондонцев с «Ноттингем Форест». Теперь же эту серию пополнила встреча с «красными дьяволами». В следующем туре «Арсенал» 31 января на выезде встретится с «Лидс Юнайтед».
На данный момент «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, у команды 15 побед, пять ничьих и три поражения.
