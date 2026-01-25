Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» продлил серию «Арсенала» без побед в АПЛ до трёх матчей

«МЮ» продлил серию «Арсенала» без побед в АПЛ до трёх матчей
Комментарии

Лондонский «Арсенал» со счётом 2:3 уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» не побеждают в чемпионате Англии уже в третьей игре подряд.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

В 21-м туре команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ливерпулем» (0:0), с аналогичным счётом завершилась игра лондонцев с «Ноттингем Форест». Теперь же эту серию пополнила встреча с «красными дьяволами». В следующем туре «Арсенал» 31 января на выезде встретится с «Лидс Юнайтед».

На данный момент «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, у команды 15 побед, пять ничьих и три поражения.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android