ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рома — Милан: стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А 2025/2026, 25 января 2026

«Рома» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А
Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслужит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 0
Милан
Милан

Стартовые составы команд.

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Франса, Гиларди, Челик, Кристанте, Соуле, Коне, Дибала, Мален.

«Милан»: Меньян, Габбиа, Томори, де Винтер, Бартезаги, Риччи, Рабьо, Модрич, Нкунку, Леау, Салемакерс.

После 21 тура Серии А римский клуб набрал 42 очка и занимает четвёртое место. «Милан» заработал 46 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Рома» победила «Торино» со счётом 2:0. «Милан» выиграл у «Лечче» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата Италии римский клуб встретится с «Удинезе» (2 февраля), а команда из Милана — с «Болоньей» (3 февраля).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
