Эр-Рияд — Аль-Хиляль, результат матча 25 января 2026, счет 1:1, 18-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» не смог обыграть «Эр-Рияд» в матче 18-го тура саудовской Про-Лиги
Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Валенсуэла (Венесуэла). Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Леонардо – 26'     1:1 Байеш – 58'    
Удаления: Аль-Тамбакти – 90+2' / нет

Счёт в матче открыл Маркос Леонардо. Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» отличился в первом тайме на 26-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте полузащитник хозяев поля Ибрахим Байеш сравнял счёт. В конце встречи на 90+2-й минуте защитник «Эр-Рияда» Марзук Аль-Тамбакти был удалён с поля.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» располагается на 16-й строчке, у команды 11 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
