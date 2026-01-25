«Аль-Хиляль» не смог обыграть «Эр-Рияд» в матче 18-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Валенсуэла (Венесуэла). Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Маркос Леонардо. Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» отличился в первом тайме на 26-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте полузащитник хозяев поля Ибрахим Байеш сравнял счёт. В конце встречи на 90+2-й минуте защитник «Эр-Рияда» Марзук Аль-Тамбакти был удалён с поля.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Эр-Рияд» располагается на 16-й строчке, у команды 11 набранных очков.