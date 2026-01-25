Флик высказался о первом матче Канселу в стартовом составе «Барселоны» в 21-м туре Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о первом матче защитника Жоау Канселу в стартовом составе сине-гранатовых, который случился в игре 21-го тура испанской Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).

«Он только приехал, но мы уже видим его потенциал на тренировках. Ему нужно адаптироваться к нашему стилю игры и нашей философии. Он может прогрессировать. Я также хотел дать Бальде отдохнуть сегодня», — приводит слова Флика AS.

«Барселона» объявила о переходе Канселу из «Аль-Хиляля» на правах аренды 13 января. Ранее футболист уже играл за «Барселону».

После 21 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Овьедо» заработал 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.