Флик высказался о первом матче Канселу в стартовом составе «Барселоны» в 21-м туре Ла Лиги
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о первом матче защитника Жоау Канселу в стартовом составе сине-гранатовых, который случился в игре 21-го тура испанской Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Ольмо – 52' 2:0 Рафинья – 57' 3:0 Ямаль – 73'
«Он только приехал, но мы уже видим его потенциал на тренировках. Ему нужно адаптироваться к нашему стилю игры и нашей философии. Он может прогрессировать. Я также хотел дать Бальде отдохнуть сегодня», — приводит слова Флика AS.
«Барселона» объявила о переходе Канселу из «Аль-Хиляля» на правах аренды 13 января. Ранее футболист уже играл за «Барселону».
После 21 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Овьедо» заработал 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.
Комментарии
- 25 января 2026
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:16
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:38
-
21:26
-
21:26
-
21:14
-
21:12
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:23
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:45
-
19:45
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:10
-
19:10
-
19:04