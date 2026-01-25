Тренер «МЮ» Кэррик — о победе над «Арсеналом»: это хорошая отправная точка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура АПЛ.

«Мы понимали, что начало игры будет именно таким, и старались переломить ход событий в свою пользу. Мы осознавали, как будет развиваться игра и каков будет её ход. Мне кажется, мы начали лучше контролировать мяч и налаживать взаимодействие на поле, обрели хладнокровие и в некоторые моменты почувствовали прилив уверенности.

У нас был неплохой отрезок в этом матче, и казалось, что мы начинаем брать игру в свои руки, когда оппонент забил, что расстроило. Опять же, мы проявили характер и смогли отыграться, были моменты, когда приходилось уходить в защиту. Соперник заставлял усиленно обороняться, и это временами непросто, но я думаю, что у нас было достаточно сил, чтобы сохранить уверенность в себе, я не переставал верить в то, что мы забьём.

Сегодня, в гостевом матче, нам пришлось искать в себе силы, наши болельщики были невероятны. Играя на выезде, важно понимать фазы игры, как она будет развиваться, быть терпеливыми и дисциплинированными. Временами мы хорошо контролировали мяч, активно шли вперёд, действовали очень целеустремлённо и получили за это вознаграждение.

Прошло всего 10 дней [с начала моей работы в клубе], и мы понимаем, что не всё будет идеально. Нельзя ожидать, что, приехав сюда, сразу будешь доминировать во владении мячом. Мы только начинаем, и это хорошая отправная точка, но нам нужно постепенно наращивать темп, и мы постараемся сделать это в ближайшие недели», — приводит слова Кэррика ВВС со ссылкой на Sky Sports.