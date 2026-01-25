«Реал Сосьедад» победил «Сельту» в матче Ла Лиги, играя в меньшинстве с 45+2-й минуты

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль на 17-й минуте. На 45+2-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дуе Чалета-Цар. На 72-й минуте форвард «Сельты» Борха Иглесиас сравнял счёт, но через три минуты Микель Оярсабаль оформил дубль. На 90+6-й минуте Брайс Мендес забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

После 21 матча чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 32 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Хетафе» 1 февраля, а «Реал Сосьедад» в этот же день встретится с «Атлетиком» из Бильбао.