«Арсенал» не пропускал три гола за матч 121 игру до встречи с «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «пушкари» прервали свою оборонительную серию. До этого лондонская команда не пропускала три мяча за одну встречу 121 игру. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
В предыдущий раз «Арсенал» пропустил три гола в игре с «Лутоном» в 15-м туре АПЛ 5 декабря 2023 года. Тогда «пушкари» выиграли матч со счётом 4:3.
После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.
В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).
