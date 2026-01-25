«Арсенал» не пропускал три гола за матч 121 игру до встречи с «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «пушкари» прервали свою оборонительную серию. До этого лондонская команда не пропускала три мяча за одну встречу 121 игру. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В предыдущий раз «Арсенал» пропустил три гола в игре с «Лутоном» в 15-м туре АПЛ 5 декабря 2023 года. Тогда «пушкари» выиграли матч со счётом 4:3.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).