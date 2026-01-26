«Рома» — «Милан»: де Винтер открыл счёт в матче на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андреа Коломбо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Милана».

Счёт в матче открыл защитник «Милана» Кони де Винтер на 62-й минуте.

После 21 тура Серии А римский клуб набрал 42 очка и занимает пятое место. «Милан» заработал 46 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Рома» победила «Торино» со счётом 2:0. «Милан» выиграл у «Лечче» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата Италии римский клуб встретится с «Удинезе» (2 февраля), а команда из Милана — с «Болоньей» (3 февраля).