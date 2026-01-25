Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Любой может выиграть две игры». Рой Кин — о Майкле Кэррике

«Любой может выиграть две игры». Рой Кин — о Майкле Кэррике
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о главном тренере команды Майкле Кэррике после матча 23-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», в котором манкунианцы одержали победу со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Два великолепных выступления, но любой может выиграть две игры. Даже если они займут четвёртое место, я всё равно не уверен, что он подходит для этой работы. Абсолютно нет. Им нужен более сильный и опытный менеджер. Но у него появилась возможность, и это для него отличный шанс, и знаете что? Он ею воспользуется», — приводит слова Кина Sky Sports.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android