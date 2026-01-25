«Любой может выиграть две игры». Рой Кин — о Майкле Кэррике

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о главном тренере команды Майкле Кэррике после матча 23-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», в котором манкунианцы одержали победу со счётом 3:2.

«Два великолепных выступления, но любой может выиграть две игры. Даже если они займут четвёртое место, я всё равно не уверен, что он подходит для этой работы. Абсолютно нет. Им нужен более сильный и опытный менеджер. Но у него появилась возможность, и это для него отличный шанс, и знаете что? Он ею воспользуется», — приводит слова Кина Sky Sports.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.