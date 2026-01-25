Тренер «МЮ» Кэррик: в команде есть ощущение единства

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы своей команды над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги ответил, что изменилось в стане «красных дьяволов».
«Нужно отдать должное персоналу и игрокам за то, сколько они вложили сил и насколько они прониклись этой идеей. Конечно, я стараюсь им помочь и говорю определённые вещи, но они должны жить в соответствии с этим, и они это делают.
Это видно по парням, выходящим на замену, в команде есть ощущение единства. Это здорово, когда все идут к одной цели и мы можем отпраздновать победу с болельщиками в конце. Это важный и знаменательный момент. Мои дети тоже были там, они уже довольно взрослые, и это само по себе очень эмоционально, это страсть, такие игры заставляют переживать, и победа – это просто замечательно», — приводит слова Кэррика ВВС со ссылкой на Sky Sports.
