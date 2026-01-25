Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: в команде есть ощущение единства

Тренер «МЮ» Кэррик: в команде есть ощущение единства
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы своей команды над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги ответил, что изменилось в стане «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Нужно отдать должное персоналу и игрокам за то, сколько они вложили сил и насколько они прониклись этой идеей. Конечно, я стараюсь им помочь и говорю определённые вещи, но они должны жить в соответствии с этим, и они это делают.

Это видно по парням, выходящим на замену, в команде есть ощущение единства. Это здорово, когда все идут к одной цели и мы можем отпраздновать победу с болельщиками в конце. Это важный и знаменательный момент. Мои дети тоже были там, они уже довольно взрослые, и это само по себе очень эмоционально, это страсть, такие игры заставляют переживать, и победа – это просто замечательно», — приводит слова Кэррика ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Кэррик — о победе над «Арсеналом»: это хорошая отправная точка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android