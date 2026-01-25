Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение «Наполи» от «Ювентуса»

Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение «Наполи» от «Ювентуса»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 22-го тура Серии А с «Ювентусом». Туринцы одержали победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Дэвид – 22'     2:0 Йылдыз – 77'     3:0 Костич – 86'    

«Пока счёт был 1:0, игра была равной. Мы могли что-то предпринять, чтобы сравнять счёт. Но после того, как мы пропустили второй гол, у них появились свободные зоны, и они забили третий.

Поздравляю их, а также своих ребят. Придраться почти не к чему, даже сегодня они выложились на полную. Иногда удаётся преодолеть препятствие, иногда нет. Сегодня нам это удалось лишь частично. Впервые в моей карьере я выпустил на поле игрока, которого раньше не видел в деле [Жиоване], молодого парня, который приехал вчера. Мы плывём по открытому морю, но не сходим с лодки. Мы хотим бороться изо всех сил, понимая, что находимся в почти нереальной ситуации.

Остаётся ли «Наполи» в чемпионской гонке? Это абсурдный вопрос на данный момент. Мы не сходим с дистанции, потому что впереди ещё 16 матчей чемпионата, и ещё много целей. Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций… мы стараемся сделать всё возможное, сохраняя наилучший настрой.

Ребята отдают все силы. Я вижу, через что они проходят, даже рискуя своим физическим состоянием, играя каждые три дня. В конце концов, кто-то неизбежно получит травму. Надеюсь, этого не произойдёт. Этот сезон это что-то невероятное. Лучше улыбаться, ведь это значит, что мы платим за наши прошлые результаты», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков. Через три дня неаполитанцы сыграют с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android