Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение «Наполи» от «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 22-го тура Серии А с «Ювентусом». Туринцы одержали победу со счётом 3:0.

«Пока счёт был 1:0, игра была равной. Мы могли что-то предпринять, чтобы сравнять счёт. Но после того, как мы пропустили второй гол, у них появились свободные зоны, и они забили третий.

Поздравляю их, а также своих ребят. Придраться почти не к чему, даже сегодня они выложились на полную. Иногда удаётся преодолеть препятствие, иногда нет. Сегодня нам это удалось лишь частично. Впервые в моей карьере я выпустил на поле игрока, которого раньше не видел в деле [Жиоване], молодого парня, который приехал вчера. Мы плывём по открытому морю, но не сходим с лодки. Мы хотим бороться изо всех сил, понимая, что находимся в почти нереальной ситуации.

Остаётся ли «Наполи» в чемпионской гонке? Это абсурдный вопрос на данный момент. Мы не сходим с дистанции, потому что впереди ещё 16 матчей чемпионата, и ещё много целей. Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций… мы стараемся сделать всё возможное, сохраняя наилучший настрой.

Ребята отдают все силы. Я вижу, через что они проходят, даже рискуя своим физическим состоянием, играя каждые три дня. В конце концов, кто-то неизбежно получит травму. Надеюсь, этого не произойдёт. Этот сезон это что-то невероятное. Лучше улыбаться, ведь это значит, что мы платим за наши прошлые результаты», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков. Через три дня неаполитанцы сыграют с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.