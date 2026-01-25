Скидки
22:45 Мск
Полузащитник «Арсенала» Эдегор: я думал, что мы хорошо подготовились к игре с «МЮ»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Мы проявили себя не лучшим образом, нам нужно время, чтобы всё оценить. Мы должны были сыграть лучше, но сейчас нам следует сильнее сплотиться, продолжать работать, поддерживать друг друга и прийти в себя после поражения.

В первом тайме мы были лучше, забили гол и контролировали игру, но допустили много ошибок. Нам удалось сравнять счёт, но соперник забил сразу же после этого. В этой лиге никогда не бывает просто, и мы это понимаем. Я думал, что мы хорошо подготовились к этой игре, неплохо вошли в неё, во втором тайме же её ход несколько изменился.

Мы определённо могли бы сыграть лучше, и нам нужно извлечь урок и продолжать работать. Каждая игра — это большой вызов, таков футбол. Мы по-прежнему на вершине турнирной таблицы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе и как можно скорее приходить в себя, только это поможет», — приводит слова Эдегора ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«МЮ» продлил серию «Арсенала» без побед в АПЛ до трёх матчей
