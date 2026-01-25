Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» начала переговоры с «Зенитом» о переходе Эраковича — Sportklub

Комментарии

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович может перейти в «Црвену Звезду», сообщает Sportklub.

Сербский клуб уже начал переговоры с «Зенитом» об аренде с обязательным выкупом. В случае достижения договорённости клуб из Санкт-Петербурга получит за футболиста около € 6 млн двумя траншами (€ 1 млн в зимнее трансферное окно и около € 5 млн летом).

Сообщается, что защитник хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой главного тренера команды Сергея Семака на других футболистов. Эракович согласен на переход в «Црвену Звезду», главный тренер которой Деян Станкович видит его одним из лидеров.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По данным портала Тransfermark трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.

Комментарии
