ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция Флика по трансферам «Барселоны» зимой

Стала известна позиция Флика по трансферам «Барселоны» зимой
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу перспектив сине-гранатовых в зимнее трансферное окно.

«Да, я считаю трансферное окно закрытым», — приводит слова Флика AS.

Ранее «Барселона» объявила о переходе на правах аренды защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» и об уходе в «Жирону» голкипера Марка-Андре тер Штегена. Также сообщалось, что «ПСЖ» и «Барселона» согласовали трансфер воспитанника сине-гранатовых Дро Фернандеса.

После 21 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя мадридский «Реал» на одно очко.

