Результаты матчей 19-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 25 января, завершился 19-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 19-го тура Лиги 1:

23 января, пятница:

«Осер» — «ПСЖ» — 0:1.

24 января, суббота:

«Ренн» — «Лорьян» — 0:2;
«Гавр» — «Монако» — 0:0;
«Марсель» — «Ланс» — 3:1.

25 января, воскресенье:

«Нант» — «Ницца» — 1:4;
«Метц» — «Лион» — 2:5;
«Париж» — «Анже» — 0:0;
«Брест» — «Тулуза» — 0:2;
«Лилль» — «Страсбург» — 1:4.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 45 очков за 19 матчей. На втором месте с 43 очками располагается «Ланс», топ-3 с 38 очками замыкает «Марсель».

