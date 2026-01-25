Скидки
«Не верю, что он сможет выигрывать титулы». Кин — о перспективах Кэррика в «МЮ»

«Не верю, что он сможет выигрывать титулы». Кин — о перспективах Кэррика в «МЮ»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в критической форме высказался о перспективах главного тренера команды Майкла Кэррика.

«Время, когда Кэррик пришёл на эту должность, было для него просто фантастическим. Он говорит, что ему это нравится, но ведь футбольные матчи доставляют удовольствие, когда ты побеждаешь. Я думаю, что масштабы клуба и проблемы, с которыми он столкнётся в ближайшие несколько лет, огромны, потому что на самом деле нужен тренер, который сможет прийти и выиграть чемпионские титулы.

Неужели мы действительно будем сидеть здесь и верить, что Майкл Кэррик сможет привести «Манчестер Юнайтед» к победе в чемпионате? Я не верю, что он тот человек, который сможет выигрывать титулы», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 23 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

