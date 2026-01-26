Тренер «Арсенала» Артета: мы потеряли импульс, что и позволило «МЮ» выиграть матч

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Прежде всего хочу поздравить «Манчестер Юнайтед» с победой. Думаю, мы очень хорошо начали игру, первые полчаса доминировали, играли в нужных зонах, забили гол, имели два фантастических шанса забить ещё один. А потом сами подарили им взятие ворот, ошибки — часть футбола. Это совсем на нас не похоже, однако мы подарили им гол и надежду, и это изменило ход игры, потому что с этого момента и до перерыва нам было очень тяжело, особенно с удержанием мяча в нужных зонах после его возврата, от нас требовалось именно это.

Игра стала немного более открытой, и мы утратили контроль над ней, как это было в первом тайме. После этого, во втором тайме, они забили два великолепных гола, продемонстрировали индивидуальное мастерство, это был важный момент в такой игре. Но благодаря заменам, я думаю, нам удалось перезарядиться, забить второй мяч, и стало ясно, что всё изменилось, мы могли победить.

В следующем эпизоде ​​Нони [Мадуэке] оказывается один на один в штрафной площади, мы ничего из этого не получаем, происходит удар от ворот, игроки соперника перекрывают оборону, отдают точный пас, выигрывают единоборство, и Кунья идеально бьёт по воротам, а мы потеряли импульс, что и позволило оппоненту выиграть матч. Конечно, я очень, очень разочарован, но это лишь момент, особенно после поражения. Мне следует взять ответственность на себя, ведь эти игроки дарят нам, и мне в том числе, много радости. Их нужно поддержать, они этого заслуживают», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».