Результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 25 января, завершился 19-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 19-го тура Бундеслиги:
23 января, пятница:
«Санкт-Паули» — «Гамбург» — 0:0.
24 января, суббота:
«Майнц» — «Вольфсбург» — 3:1;
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:3;
«Байер» — «Вердер» — 1:0;
«Бавария» — «Аугсбург» — 1:2;
«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг» — 0:3;
«Унион» — «Боруссия» Дортмунд. — 0:3.
25 января, воскресенье:
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Штутгарт» — 0:3;
«Фрайбург» — «Кёльн» — 2:1.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 50 очков за 19 матчей.