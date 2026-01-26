Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 25 января, завершился 19-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 19-го тура Бундеслиги:

23 января, пятница:

«Санкт-Паули» — «Гамбург» — 0:0.

24 января, суббота:

«Майнц» — «Вольфсбург» — 3:1;
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:3;
«Байер» — «Вердер» — 1:0;
«Бавария» — «Аугсбург» — 1:2;
«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг» — 0:3;
«Унион» — «Боруссия» Дортмунд. — 0:3.

25 января, воскресенье:

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Штутгарт» — 0:3;
«Фрайбург» — «Кёльн» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 50 очков за 19 матчей.

Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
