Тренер «Арсенала» Артета — после поражения от «МЮ»: теперь нам необходимо набирать очки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3) высказался о выступлении своей команды в контексте участия в разных турнирах.
«Пожалуй, всё зависит от конкретной игры. Матч с «Ливерпулем» был совсем другим, первый и второй таймы встречи с «Ноттингем Форест» тоже отличались. Если оглянуться назад, мы ни разу не пропустили в тех играх и упустили пять отличных моментов, но такова реальность, ведь мы играем каждые три дня. Думаю, мне очень сложно различать соревнования в данном контексте, особенно в плане индивидуальных или командных выступлений игроков. Но это жизнь, мы не выигрывали в трёх матчах Премьер-лиги подряд, и теперь нам необходимо набирать очки», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
