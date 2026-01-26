Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета — после поражения от «МЮ»: теперь нам необходимо набирать очки

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3) высказался о выступлении своей команды в контексте участия в разных турнирах.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Пожалуй, всё зависит от конкретной игры. Матч с «Ливерпулем» был совсем другим, первый и второй таймы встречи с «Ноттингем Форест» тоже отличались. Если оглянуться назад, мы ни разу не пропустили в тех играх и упустили пять отличных моментов, но такова реальность, ведь мы играем каждые три дня. Думаю, мне очень сложно различать соревнования в данном контексте, особенно в плане индивидуальных или командных выступлений игроков. Но это жизнь, мы не выигрывали в трёх матчах Премьер-лиги подряд, и теперь нам необходимо набирать очки», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Комментарии
