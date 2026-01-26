Арсен Венгер — о победе «МЮ»: должен поздравить Кэррика. Он создал нечто особенное
Поделиться
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался после матча 23-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский клуб уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3. Специалист поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика с победой в матче.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
«Арсеналу» не хватало терпения и технической слаженности, которыми обладал «Манчестер Юнайтед». Они играют убедительно. Обычно в такой качельной игре побеждают хозяева поля. Я должен поздравить Кэррика. Он создал нечто особенное», — приводит слова Венгера Daily Mail.
После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
00:27
-
00:26
-
00:20
-
00:16
-
00:09
-
00:09
- 25 января 2026
-
23:50
-
23:35
-
23:35
-
23:32
-
23:24
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:16
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:38
-
21:26
-
21:26
-
21:14
-
21:12
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:23
-
20:13
-
20:11