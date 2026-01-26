Арсен Венгер — о победе «МЮ»: должен поздравить Кэррика. Он создал нечто особенное

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался после матча 23-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский клуб уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3. Специалист поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика с победой в матче.

«Арсеналу» не хватало терпения и технической слаженности, которыми обладал «Манчестер Юнайтед». Они играют убедительно. Обычно в такой качельной игре побеждают хозяева поля. Я должен поздравить Кэррика. Он создал нечто особенное», — приводит слова Венгера Daily Mail.

После этой игры «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.