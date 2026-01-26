«Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл защитник «Милана» Кони де Винтер на 62-й минуте, а полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт на 74-й минуте, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 22 матчей итальянской Серии А римский клуб набрал 43 очка и занимает четвёртое место. «Милан» заработал 47 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре чемпионата Италии римский клуб на выезде встретится с «Удинезе» 2 февраля, а «Милан» на день позже сыграет с «Болоньей».