Рома — Милан, результат матча 25 января 2026, счёт 1:1, 22-й тур Серии А 2025-2026

«Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 22-го тура Серии А
Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 де Винтер – 62'     1:1 Пеллегрини – 74'    

Счёт в матче открыл защитник «Милана» Кони де Винтер на 62-й минуте, а полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт на 74-й минуте, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 22 матчей итальянской Серии А римский клуб набрал 43 очка и занимает четвёртое место. «Милан» заработал 47 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре чемпионата Италии римский клуб на выезде встретится с «Удинезе» 2 февраля, а «Милан» на день позже сыграет с «Болоньей».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
