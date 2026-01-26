Скидки
Тренер «Арсенала» Артета: уверен, мы отреагируем на поражение от «МЮ» незамедлительно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3) ответил, как команда справляется с напряжением в свете последних результатов в чемпионате Англии. «Канониры» не побеждают уже в трёх турах АПЛ подряд.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Мы делаем то, что должны делать, то, что делали последние семь месяцев, только так. И мы до сих пор находимся в том же турнирном положении, несмотря на это поражение. Думаю, это первый раз в нынешнем сезоне, когда мы проигрываем дома. Так что это часть пути к победе, иначе никто бы не проигрывал футбольные матчи. Важно то, как мы на это реагируем. Я знаю своих футболистов и насколько сильно мы этого хотим (бороться за чемпионство. — Прим. «Чемпионата»). Уверен, мы отреагируем [на это поражение] незамедлительно», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

На данный момент «Арсенал» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства.

