Алавес — Бетис, результат матча 25 января 2026, счёт 2:1, 21-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Алавес» победил «Бетис» в матче 21-го тура Ла Лиги и покинул зону вылета
Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Висенте – 3'     2:0 Мартинес – 47'     2:1 Абде – 90+5'    

Счёт в матче открыл нападающий «Алавеса» Карлос Висенте на третьей минуте. Форвард Антонио Мартинес удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий «Бетиса» Эз Абде один мяч отыграл, установив окончательный счёт игры.

После 21 матча чемпионата Испании «Бетис» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 22 очка и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче сыграет с «Валенсией» 1 февраля, а «Алавес» на выезде встретится с «Эспаньолом» 30 января.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
