«Алавес» победил «Бетис» в матче 21-го тура Ла Лиги и покинул зону вылета

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Алавеса» Карлос Висенте на третьей минуте. Форвард Антонио Мартинес удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий «Бетиса» Эз Абде один мяч отыграл, установив окончательный счёт игры.

После 21 матча чемпионата Испании «Бетис» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 22 очка и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче сыграет с «Валенсией» 1 февраля, а «Алавес» на выезде встретится с «Эспаньолом» 30 января.