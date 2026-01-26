Нападающий «МЮ» Кунья: честно говоря, на «Эмирейтс» сейчас играет лучшая команда в мире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился впечатлениями от гостевой победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, мы показали характер и добротную командную работу. Мы знаем, чего ожидать, приезжая сюда. Честно говоря, я считаю, что на данный момент на этом стадионе играет лучшая команда в мире. Они выступают под руководством Микеля Артеты так долго, что знают каждую его тактическую заготовку, каждую мелочь, которую он применяет, поэтому мы знаем, как тяжело здесь бывает гостевой команде, но мы — «Манчестер Юнайтед», и всё, что мы делаем, направлено на победу», — приводит слова Куньи BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.