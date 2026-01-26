Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «МЮ» Кунья: честно говоря, на «Эмирейтс» сейчас играет лучшая команда в мире

Нападающий «МЮ» Кунья: честно говоря, на «Эмирейтс» сейчас играет лучшая команда в мире
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился впечатлениями от гостевой победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«Думаю, мы показали характер и добротную командную работу. Мы знаем, чего ожидать, приезжая сюда. Честно говоря, я считаю, что на данный момент на этом стадионе играет лучшая команда в мире. Они выступают под руководством Микеля Артеты так долго, что знают каждую его тактическую заготовку, каждую мелочь, которую он применяет, поэтому мы знаем, как тяжело здесь бывает гостевой команде, но мы — «Манчестер Юнайтед», и всё, что мы делаем, направлено на победу», — приводит слова Куньи BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Кэррик: в команде есть ощущение единства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android