Нападающий «МЮ» Кунья ответил, как тренер Кэррик смог сплотить команду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги ответил, что привнёс в команду новый главный тренер Майкл Кэррик.

«Он знает, каково это (выступать за «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»), он играл здесь столько лет. У него есть чувства к Манчестеру, к «МЮ». Кэррик понимает, чего хотят болельщики. Он старается постоянно нам об этом напоминать, он убедил нас в необходимости понять всю ситуацию и сказать: «Все против нас». Поэтому, я думаю, мы стали чувствовать себя более сплочёнными», — приводит слова Куньи BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 38 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.